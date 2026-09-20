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تجمع جانفدایان میداندار آبادان همزمان با سراسر کشور، ساعت ۸ صبح دوم مهرماه در ابتدای بلوار دهداری، روبهروی مجموعه ورزشی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست کمیته پشتیبانی دفاع مقدس شهرستان آبادان به ریاست حجت بختیاری، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد.
در این نشست اعلام شد تجمع مردمی جانفدایان میداندار آبادان، ساعت ۸ صبح دوم مهرماه در ابتدای بلوار دهداری، روبهروی مجموعه ورزشی برگزار میشود.
همچنین آخرین اقدامات انجامشده برای برگزاری هرچه بهتر برنامههایی از جمله تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، گرامیداشت شهدای آموزش و پرورش، سالروز شکست حصر آبادان، رژه بسیج دریایی و روز آتشنشان بررسی و درباره نحوه اجرای آنها تصمیمگیری و ابلاغ شد.