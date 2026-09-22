به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ فریبرز مردانی گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت دندانپزشک فاقد پروانه و قلابی در سطح شهرستان مرودشت، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او با بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب با انجام اقدامات فنی و پلیسی متوجه شدند این فرد بدون داشتن مجوز طبابت در امر دندان پزشکی فعالیت غیرقانونی می‌کند.

فرمانده انتظامی مرودشت افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و دندان پزشک متقلب را دستگیر و محل مورد نظر را پلمپ کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، بیان کرد: شهروندان در مراجعه به مراکز پزشکی خصوصی حتما مدارک پزشکی را رؤیت کنند و در صورت وجود هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.