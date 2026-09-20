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مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: استفاده از سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده کاهش آلودگی هوا از یک تا ۸ مهر ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا رنجبر درباره اقدامات ستاد استقبال از مهر در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، گفت: در این ستاد همه ساله ۵ کارگروه تشکیل میشود که موضوع استقبال از مهر از طریق این کارگروهها (اطلاع رسانی و آموزش فرهنگ ترافیک، روان سازی و مدیریت تردد وسایل نقلیه، ارتقای ایمنی محدوده اماکن آموزشی، ارتقاء عملکرد حمل و نقل همگانی و کارگروه سرویس مدارس) برنامه ریزی و عملیاتی میشود.
وی ادامه داد: ذیل هر یک از این کارگروهها، برنامهها و شرح وظایفی برای اجرا جهت استقبال از مهر پیشبینی شده است. در کارگروه اطلاع رسانی بخشی از تمرکز ما روی روز جهانی بدون خودروست. برای همین منظور از ۳۰ شهریور تا ۷ مهر برنامه ریزی کردیم که مناطق با همکاری پلیس راهور محوری را برای برگزاری رویداد اجرایی کنند.
رنجبر با بیان اینکه مناطق ۲۲ گانه محورها برگزاری رویداد روز جهانی بدون خودرو را مشخص کردند و ما نیز شیوه نامه اجرایی آنها را ابلاغ کردیم، گفت: بعد از ۷ مهر گزارش تجمیع شده مناطق را منتشر خواهیم کرد. همچنین برنامههایی برای ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل همگانی و استفاده از ظرفیتهای شهر برای توزیع و تکثیر پیامهای آموزشی در شهر در دست داریم؛ ظرفیت مترو، بیلبوردهای منصوبه در معابر شهری، اتوبوسها و ایستگاههای حملونقلی ظرفیتی برای ما ایجاد میکند که بتوانیم پیامهای خود در زمینه حملونقل را به مردم برسانیم.
مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران افزودد: امسال در کارگروه اطلاع رسانی از آموزش و پرورش خواستیم که با همکاری شهرداری تهران در قالب نرم افزار شاد تیزرهای آموزشی سازمان حملونقل در زمینه فرهنگ ترافیک را به والدین و فرزندان ارائه کند. در کارگروه روان سازی و مدیریت تردد که با حضور نمایندگان شهری و کشوری برگزار شد، درباره اینکه چه تمهیداتی را باید در آستانه مهر برای مواجه با کمترین میزان ترافیک پیشبینی کنیم، مطرح شد.
ممنوعیت تردد ناوگان پخش مواد غذایی، دارویی و حمل اسباب منزل از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح
وی با تأکید بر اینکه با شروع مهر ترافیک معابر پایتخت در صبح و بعدازظهر افزایش حدود ۳۰ درصدی پیدا میکند، گفت: برای مدیریت این افزایش ترافیک، برنامههایی را به شورای ترافیک ارائه کردیم که با حضور شهردار تهران به تصویب رسید. به گونهای که تردد ناوگان پخش مواد غذایی، دارویی و حمل اسباب منزل از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح از ابتدای مهر ممنوع است.
غیرقابل استفاده شدن سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده کاهش آلودگی از ۱ تا ۸ مهر
رنجبر عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات این بود که سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده کاهش آلودگی از ۱ تا ۸ مهر (با حفظ امکان استفاده از سهمیه در روزهای بعدی فصل پاییز) قابل استفاده نخواهد بود. همچنین در هفته اول مهر هرگونه عملیات عمرانی در شهر که باعث اشغال سواره رو میشود لغو خواهد شد و پلیس نیز در این زمینه اعمال قانون میکند.
مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به ممنوعیت برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی در نیمه اول مهر، گفت: شورای ترافیک این طرح را تصویب کرد و برای اینکه اجرایی شود باید شورای (همتا) در استانداری آن را ابلاغ کند. موضوع شناورسازی ساعات ادارات نیز با دستور رئیس جمهور به ادارات ابلاغ شد و ساعت کاری ادارات از ۸ صبح تا ۱۳ اعلام شد.
رفع نواقص تابلوها و علائم ترافیکی معابر
وی گفت: در کارگروه ارتقای ایمنی محدوده اماکن آموزشی مطالعات خوبی انجام شده و مصوباتی نیز به مناطق ابلاغ شده است. (عمده نواقص احصا و موانع رفع شده است و رفع موانع باقیمانده نیز در دستورکار مناطق میباشد). از رفع نواقص تابلوها و علائم ترافیکی معابر گرفته تا خط کشی خیابانها، نصب سرعتکاهها و اصلاحات هندسی برای تردد ایمنی دانش آموزان و رفع نواقص چراغهای راهنمایی و رانندگی نیز در این کارگروه به شرکت کنترل ترافیک اعلام شده و شرکت به تدوین برنامه برای رفع مشکلات موجود پرداخت. وضعیت هم نسبتا خوب است و تقریبا نواقص برطرف شده است.
رفع نواقص داخلی واگنهای مترو و نواقص سیستم تهویه آنها
رنجبر با اشاره به بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: در کارگروه ارتقاء عملکرد حملونقل همگانی مواردی بررسی شد و مترو و اتوبوسرانی برنامههای عملیاتی خود را مانند باز تعمیر تجیهزات مطرح کردند تا در شروع مهر با حداکثر ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی در خدمت شهروندان باشیم. هرچه خدمات بهتری ارائه بدهیم شهروندان رغبت کمتری به استفاده از خودروی شخصی دارند. در مترو همه موضوعات مانند رفع نواقص داخل واگنها، رفع نواقص سیستم تهویه، باز تعمیر و بازبینی آسانسور و پلههای برقی ایستگاهها و نظافت داخل و بیرون واگنهای مترو بررسی شده است.
مدیرکل حملونقل عمومی شهرداری تهران با اشاره به برنامههای شرکت واحد اتوبوسرانی برای مهر عنوان کرد: شرکت اتوبوسرانی نیز ناوگان فعال موجود را باز تعمیر کرده است. همچنین روشنایی، نظافت، تأسیسات و تجهیزات پایانهها بررسی شده تا با ظرفیت کامل در خدمت شهروندان باشیم.