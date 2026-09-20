به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، گفت: در قالب پویش «خانه امن خودت باش»، از تعدادی از صاحبخانه‌های منصف یزد که در شرایط اقتصادی دشوار، اجاره‌بهای املاک خود را افزایش نداده یا کاهش داده‌اند، در چند بنگاه املاک تجلیل شد. دهقان افزود:در این پویش، صاحبان املاک مسکونی و تجاری که با نگاه منصفانه و درک شرایط اقتصادی جامعه، اجاره‌بهای ملک خود را افزایش نداده و در برخی موارد حتی کاهش داده‌اند، شناسایی و از آنان قدردانی شد.

دهقان، هدف از اجرای این پویش را ترویج فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی در جامعه عنوان کرد و افزود: در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با فشار‌های اقتصادی مواجه هستند، چنین اقدامات خیرخواهانه‌ای می‌تواند بخشی از دغدغه‌های آنان را کاهش دهد. زارع مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد «سرو ماندگار ایساتیس» نیز گفت: پویش «خانه امن خودت باش» با هدف شناسایی صاحبخانه‌های منصف و تجلیل از افرادی اجرا شده است که املاک خود را با اجاره‌بهای کمتر در اختیار مستأجران قرار داده یا در مواردی بدون دریافت اجاره، به افراد توانخواه و خانواده‌های کم‌برخوردار کمک کرده‌اند.

وی افزود: در نخستین مرحله این پویش، از تعدادی از این صاحبخانه‌ها در چند بنگاه املاک تجلیل شد و تلاش داریم با ادامه این طرح، افراد بیشتری که در زمینه اجاره املاک رفتار منصفانه و خیرخواهانه دارند، شناسایی و معرفی شوند. زارع تأکید کرد: هدف اصلی این پویش، گسترش فرهنگ انصاف و مسئولیت اجتماعی در حوزه مسکن و تبدیل این رفتار‌های خیرخواهانه به یک فرهنگ عمومی در جامعه است.