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کاروان مهربانیِ «پویش همکلاسی» با محمولهای عظیم شامل یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته نوشتافزار، پس از گذر از چندین استان کشور و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانشآموز مینابی، در ایستگاه قزوین پهلو گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این کاروان که با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و ترویج فرهنگ مهرورزی به راه افتاده است، صبح امروز با استقبال مسئولان و فعالان اجتماعی وارد استان قزوین شد.
این محموله بزرگ که با نیت خیرخواهانه برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره ۱۶۸ دانشآموز مینابی تهیه شده است، نمادی از همدلی و همراهی جامعه برای تسهیل شرایط تحصیل دانشآموزان است. دستاندرکاران این پویش با عبور از استانهای مختلف، اکنون در قزوین حضور یافتهاند تا با توزیع بخشی از این بستهها، لبخند را بر لبان دانشآموزان نیازمند این استان بنشانند.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این اقلام آموزشی طی روزهای آتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار استان قزوین توزیع خواهد شد تا گامی بلند در راستای برقراری عدالت آموزشی در آستانه سال تحصیلی (یا فصل بازگشایی مدارس) برداشته شود.
این حرکت نمادین علاوه بر جنبه حمایتی، پیامی روشن از وحدت ملی و همبستگی ایرانیان در حمایت از آیندهسازان کشور است که با استقبال گرم مردم و مسئولان استان قزوین همراه شد.