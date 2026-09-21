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۳۰۰ بسته آموزشی از طرف اداره اوقاف و امور خیریه فسا بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: به منظور کاهش دغدغههای اقتصادی خانوادههای کمبرخوردار در آستانه سال تحصیلی، پویش همدلی با هدف تأمین ملزومات آموزشی دانشآموزان در این شهرستان اجرا شد.
مهدی میری افزود: این ۳۰۰ بسته که شامل اقلامی نظیر لوازمالتحریر، کیف، کفش و لباس فرم مدارس است، با تلاش خادمیاران افتخاری در آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) تهیه، بستهبندی و به دانشآموزان نیازمند اهدا شد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام از محل درآمد موقوفات و کمکهای خیرین خریداری شده است، تصریح کرد: ارزش این بستههای حمایتی افزن بر ۵۰۰ میلیون تومان برآورد میشود که با هدف گرهگشایی از مشکلات تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار تأمین و توزیع شده است.