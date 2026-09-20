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مدیرکل مدیریت بحران کرمان درباره افزایش قابل توجه بارشها در پی اوضاع اقلیمی حاکم بر اقیانوس آرام، و خسارت محصولات کشاورزی و دامی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به پیشبینی افزایش قابل توجه بارشها در پی شرایط اقلیمی حاکم بر اقیانوس آرام، بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و بیمه کردن منازل، محصولات کشاورزی و دامی تأکید کرد.
غلامرضا نژادخالقی،گفت: بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی، شرایط ناشی از پدیده النینو و افزایش دمای اقیانوس آرام میتواند باعث افزایش تبخیر، تشکیل ابر و در نهایت افزایش بارشها شود.
وی افزود: برآورد کارشناسان هواشناسی حاکی از آن است که بارشهای امسال میتواند نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ ازاینرو مردم و دستگاههای اجرایی باید آمادگی لازم را برای رویارویی با مخاطرات احتمالی داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادگی دستگاههای اجرایی استان گفت: 72 دستگاه اجرایی در استان در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و تاکنون پنج جلسه ستاد مدیریت بحران برای بررسی شرایط و اتخاذ تمهیدات لازم برگزار شده است.
طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته جاری وقوع رگبار باران و رعدوبرق، در نقاط مستعد بارش تگرگ و همچنین وزش تندبادهای لحظهای پیشبینی میشودو با توجه به بارشهای این فصل، جاری شدن رواناب در برخی مناطق مستعد، بهویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان، احتمال دارد.