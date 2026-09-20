استاندار گیلان گفت: روستا‌ها و بخش‌هایی که با کمبود امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌ها مواجه‌اند باید متناسب با نیاز واقعی خود در تخصیص اعتبارات و امکانات، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز در نشست با بخشداران گیلان در سالن شهید انصاری استانداری، عدالت در توزیع منابع را یکی از الزامات توسعه متوازن دانست و گفت: شرایط بخش‌های مختلف استان یکسان نیست و تصمیم‌گیری درباره تخصیص اعتبار، تجهیزات و امکانات باید بر اساس نیاز واقعی هر منطقه و با رعایت حقوق مردم انجام شود.

وی با اشاره به تفاوت‌های جغرافیایی، اقلیمی و زیرساختی مناطق مختلف گیلان، افزود: برخی بخش‌ها با محدودیت بیشتری در زمینه امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات روبه‌رو هستند و لازم است کمبود‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه به صورت دقیق در تصمیمات اجرایی لحاظ شود.

استاندار گیلان همچنین بر رعایت الزامات قانونی در تصمیمات مدیریتی تأکید کرد و گفت: اقدامات دولت از سطح استانداری و فرمانداری تا بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید مستند، قانونی و با رعایت حقوق مناطق مختلف و مردم باشد و در موضوعاتی که موقعیت جغرافیایی و شرایط هر منطقه در برخورداری از مزایا مؤثر است هم استعلام‌ها و مستندات قانونی باید با دقت بررسی شود.

هر ریال اعتبار باید شفاف هزینه شود

حق‌شناس شفافیت و پاسخگویی را مکمل عدالت در توزیع منابع دانست و گفت: هرگونه اعتبار، کمک و منابع دولتی و یا مردمی باید در چارچوب قانون ثبت و هزینه شود و مدیران باید در خصوص منابعی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد پاسخگو باشند.

وی با تأکید بر نقش بخشداران در شناسایی مسائل و نیاز‌های واقعی مناطق، گفت: شناخت دقیق کمبود‌ها و اولویت‌بندی صحیح طرح‌ها می‌تواند منابع محدود را به سمت موضوعاتی هدایت کند که بیشترین تأثیر را بر زندگی مردم دارند.

مردم باید در جریان اقدامات و ظرفیت‌ها قرار گیرند

استاندار گیلان در ادامه به اهمیت سرمایه اجتماعی و امید عمومی اشاره کرد و افزود: اطلاع‌رسانی نباید تنها به بیان مشکلات و کاستی‌ها محدود شود و در کنار بیان مشکلات باید اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود نیز به صورت دقیق و واقعی برای مردم تشریح شود.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه گیلان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری، کشاورزی، اقتصاد دریامحور، بنادر و آموزش دارد، افزود: افزایش ظرفیت‌های گردشگری و اقامتی، توسعه فعالیت‌های بندری و دریایی و پیگیری طرح‌های زیرساختی می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید در استان را فراهم کند.

وی تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا را از طرح‌های مهم زیرساختی استان برشمرد و افزود: اتصال گیلان به کریدور‌های منطقه‌ای، علاوه بر توسعه حمل و نقل، می‌تواند ظرفیت تجارت، ترانزیت و فعالیت‌های اقتصادی استان را افزایش دهد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به موقعیت استان در حاشیه دریای خزر، توسعه آموزش‌های تخصصی دریانوردی و تربیت نیروی انسانی ماهر را یکی دیگر از ظرفیت‌های گیلان دانست و بر استفاده از ظرفیت بنادر و مراکز آموزشی برای تقویت جایگاه استان در اقتصاد دریا تأکید کرد.

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود، بهبود وضعیت فاضلاب، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی، بهسازی بافت‌های روستایی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام را از موضوعاتی دانست که باید متناسب با نیاز مناطق در برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

وی در پایان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های محلی برای پیشبرد طرح‌های ملی، گفت: توسعه پایدار گیلان زمانی محقق می‌شود که در کنار استفاده صحیح و عادلانه از منابع، دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی، شفافیت و پاسخگویی، فاصله میان وعده و عمل را کاهش دهند و نتیجه اقدامات برای مردم ملموس باشد.