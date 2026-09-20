پخش زنده
امروز: -
مدیرجهاد کشاورزی خرمآباد از پیش بینی برداشت ۵۰۰ تن بادام درختی از زمین های شیب دار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد گفت:بیش از هشت هزار باغ در شهرستان خرمآباد وجود دارد که ۳۲۰ هکتار بادام درختی در زمین های کم بازده و شیب دار کشت شده است.
سپهوند افزود: از این سطح زیر کشت ۵۰۰ تن بادام درختی برداشت می شود.
وی گفت :سه هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی لرستان به کاشت درخت بادام اختصاص یافته که پیش بینی می شود از این سطح چهار هزار و ۳۰۰ تن محصول برداشت شود.