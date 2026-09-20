به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد گفت:بیش از هشت هزار باغ در شهرستان خرم‌آباد وجود دارد که ۳۲۰ هکتار بادام درختی در زمین های کم بازده و شیب دار کشت شده است.

سپهوند افزود: از این سطح زیر کشت ۵۰۰ تن بادام درختی برداشت می شود.

وی گفت :سه هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی لرستان به کاشت درخت بادام اختصاص یافته که پیش بینی می شود از این سطح چهار هزار و ۳۰۰ تن محصول برداشت شود.