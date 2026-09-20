شهردار منطقه سه تبریز گفت: خیابان ۴۵ متری سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی با هدف تکمیل حلقه اتصالی کمربندی میانی به اتوبان شهید کسایی و بالعکس احداث شده و آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، آرمان امین‌بخش با بیان اینکه این خیابان در محدوده اراضی ۵۹ هکتاری میدان تیر سابق اجرا شده است افزود: این مسیر که به پاس خدمات و مجاهدت‌های سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی به نام وی نام گذاری شده است فردا دوشنبه ۳۰ شهریور به بهره برداری می‌رسد.

وی اظهار کرد: پس از اتمام مسیرگشایی این خیابان، عملیات اصلاح هندسی تقاطع معراج و همچنین عملیات نصب روشنایی و پیاده راه‌های این خیابان نیز به اتمام رسید تا حلقه ارتباطی این محور با کمربندی میانی و اتوبان شهید کسایی تکمیل شود.

شهردار منطقه سه تبریز گفت: اتصال خیابان ۴۵ متری سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی به کمربندی میانی، علاوه بر ایجاد دسترسی مناسب برای اراضی ۵۹ هکتاری میدان تیر و تسریع در روند آماده‌سازی و توسعه این محدوده، نقش مؤثری در توزیع بار ترافیکی شهر خواهد داشت و امکان انتقال بخشی از تردد‌های اتوبان شهید کسایی به سمت شرق تبریز از طریق کمربندی میانی را فراهم می‌کند.

امین بخش با اشاره به اهمیت این پروژه در تکمیل شبکه معابر شهری ادامه داد: شهرداری منطقه ۳ با اجرای طرحهای زیرساختی و توسعه شریان‌های ارتباطی، در روان‌سازی ترافیک، افزایش ایمنی تردد و فراهم‌سازی بستر توسعه متوازن شهری گام‌های موثری برمی‌دارد و این پروژه نیز در همین راستا اجرا شده است.