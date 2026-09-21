به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: میانگین برداشت لیموترش در بین ۳۵ تا ۴۰ تن در هر هکتار برآورد می‌شود و پیش بینی می شود مجموع تولید باغ های شهرستان از مرز ۱۵۰ هزار تن فراتر رود.

حیدری قیروکارزین را نخستین و مهم‌ترین قطب تولید لیموترش در فارس و کشور برشمرد و تصریح کرد: خاک حاصلخیز و شرایط اقلیمی ویژه این منطقه، عامل اصلی مرغوبیت و عطر و طعم ممتاز لیموی قیروکارزین است.»

وی درخصوص بازار مصرف و زنجیره ارزش این محصول گفت: بخشی از محصول تولیدی به صورت تازه‌خوری در بازار فارس و سایر استان‌ها عرضه می‌شود؛ بخش عمده‌ای برای استحصال آب‌لیمو به صنایع تبدیلی و کارخانه‌ها تحویل داده شده و بخشی نیز پس از سورت و بسته‌بندی، به خارج از کشور صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین تأکید کرد: تولید و عرضه این محصول علاوه بر ارزآوری و ارتقای توان اقتصادی باغداران، زمینه اشتغال فصلی گسترده‌ای را برای کارگران فراهم کرده و نقشی محوری در پویایی معیشت منطقه ایفا می‌کند.