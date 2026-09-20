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تکمیل پلیکلینیک فرهنگیان کاشان با پیگیری استاندار اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در جریان بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجرایی کاشان، روند تکمیل طرح کلینیک فرهنگیان (پلیکلینیک سلامت حاج سیدعلی لاجوردی) به منظور ارائه خدمات درمانی به جامعه فرهنگیان و معلمان این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اصفهان در این نشست بر ضرورت پیگیری جدی برای رفع موانع و تعیین تکلیف روند تکمیل این طرح تأکید کرد و گفت: مسائل و موانع این طرح باید به طور مستقیم و بدون وقفه پیگیری شود تا زمینه تکمیل و بهرهبرداری از آن فراهم شود.
مهدی جمالی نژاد افزود: برای تسریع در روند حل مشکلات، مقرر شد جلسهای با حضور مسئولان آموزش و پرورش در مرکز (تهران) برگزار و موضوع به شکل ویژه دنبال شود.