به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در جریان بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجرایی کاشان، روند تکمیل طرح کلینیک فرهنگیان (پلی‌کلینیک سلامت حاج سیدعلی لاجوردی) به منظور ارائه خدمات درمانی به جامعه فرهنگیان و معلمان این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

استاندار اصفهان در این نشست بر ضرورت پیگیری جدی برای رفع موانع و تعیین تکلیف روند تکمیل این طرح تأکید کرد و گفت: مسائل و موانع این طرح باید به طور مستقیم و بدون وقفه پیگیری شود تا زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آن فراهم شود.

مهدی جمالی نژاد افزود: برای تسریع در روند حل مشکلات، مقرر شد جلسه‌ای با حضور مسئولان آموزش و پرورش در مرکز (تهران) برگزار و موضوع به شکل ویژه دنبال شود.