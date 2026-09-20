به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه ی امام جعفر صادق آبادان با حضور علما و طلاب این حوزه برگزار شد.

حجت‌الاسلام عسگری در این مراسم حضور اساتید و طلاب حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان، را مایه دلگرمی دانست و گفت: در بخش علمی و پژوهشی نیز فعالیت‌های خوبی انجام شده است، هرچند همچنان با آرمان‌ها و اهداف مورد نظر فاصله داریم.

وی با اشاره به روند جذب طلاب در سه سال گذشته افزود: در این مدت رشد بسیار خوبی در زمینه جذب داشته‌ایم و امسال نیز جذب طلاب بسیار مطلوب بوده است.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) آبادان ادامه داد: در برنامه پایه یک‌ساله تحصیلی امسال جمع قابل توجهی از طلاب حضور دارند و طی سه سال گذشته، وضعیت جذب حوزه هم از نظر کیفیت افراد و هم از نظر تعداد، روندی رو به رشد داشته است.