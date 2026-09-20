نفتکشها از محله شهران خارج میشوند
روند اجرای مسیر دسترسی و ساماندهی تردد خودروهای حمل فرآوردههای نفتی به انبار نفت شهران، آخرین وضع عملیات اجرایی طرح و روند احداث مسیر اختصاصی دسترسی به انبار نفت شهران و ابعاد فنی، ایمنی، زیستمحیطی و امنیتی طرح در بازدید جمعی از مسولان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در این بازدید محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ تهران، رضا تبار معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران و فریدون یاسمی مدیر پخش فرآوردههای نفتی استان تهران حضور داشتند.
محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ تهران با اشاره به سابقه مشکلات اطراف انبار نفت شهران گفت: موضوع دسترسی به انبار نفت و تردد خودروهای حمل سوخت در بافتهای مسکونی و محلات مجاور، از مسائل قدیمی این محدوده است و در سالهای گذشته نیز حوادثی در ارتباط با تردد خودروهای حامل سوخت رخ داده است.
وی افزود: در برخی موارد، خودروها و کامیونهای حامل سوخت در معابر و محدودههای مسکونی دچار حادثه شدهاند و همین موضوع، ضرورت ایجاد یک مسیر اختصاصی و ایمن برای تردد خودروهای حمل فرآوردههای نفتی را بیش از پیش نمایان کرده است.
پوریافر با اشاره به حوادث دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: در جریان این حوادث، محدوده انبار نفت شهران نیز مورد اصابت موشک و پهپاد قرار گرفت و در پی این حادثه، جاری شدن سوخت مشکلات و مخاطرات زیستمحیطی برای باغداران و مجموعههای مسکونی مجاور ایجاد کرد. این اتفاقات، ضرورت توجه جدیتر به موضوع ایمنی، امنیت و ساماندهی دسترسی به این مجموعه را نشان داد.
شهردار منطقه ۵ ادامه داد: با همکاری و هماهنگی دادستانی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مدیریت پخش فرآوردههای نفتی استان تهران، برنامهریزی برای ایجاد دسترسی جدید به انبار نفت با تمرکز بر ارتقای ایمنی، کاهش مخاطرات و ساماندهی مسیر تردد خودروهای حمل سوخت دنبال شد.
وی گفت: یکی از مهمترین بخشهای این طرح، احداث پل روگذر و ایجاد مسیر اختصاصی برای دسترسی خودروهای حمل فرآوردههای نفتی به انبار است که با اتصال به بزرگراه شهید باکری، زمینه تردد این خودروها بدون ورود به کوچهها و بافتهای مسکونی اطراف را فراهم میکند.
رضا تبار، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران نیز با اشاره به پیگیری این طرح از سال ۱۴۰۲ گفت: احداث مسیر اختصاصی برای عبور کامیونهای نفتکش حامل بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و سایر فرآوردههای نفتی، از موضوعات مهم منطقه بوده است؛ چراکه تردد این خودروها در گذشته در مواردی منجر به بروز حادثه در سطح منطقه شده بود.
وی افزود: از سال ۱۴۰۲ پیگیریهای لازم از طریق شهرداری منطقه ۵، شهرداری تهران و مجموعه پخش و پالایش تهران انجام شد و پس از پیگیریهای متعدد، توافقنامهای میان شهرداری و مجموعه پخش و پالایش تهران برای اجرای این طرح به امضاء رسید تا زمینه عملیاتی شدن طرح فراهم شود.
فریدون یاسمی، مدیر پخش فرآوردههای نفتی استان تهران، نیز در جریان این بازدید با قدردانی از همکاری مدیریت شهری و دستگاه قضایی گفت: این طرح در حال اجراست و در روند پیشبرد آن، موضوعات ایمنی، زیستمحیطی و امنیتی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: هماهنگی میان مجموعه پخش فرآوردههای نفتی و مدیریت شهری در اجرای این طرح اهمیت ویژهای دارد و حضور مدیران و مسئولان مرتبط در محل طرح، امکان بررسی مسائل موجود و پیگیری سریعتر موارد مؤثر بر روند اجرا را فراهم میکند.
در ادامه این بازدید، آخرین وضع عملیات اجرایی طرح، روند احداث پل، نحوه ایجاد دسترسی اختصاصی به انبار نفت و برنامه اقدامات پیشرو بررسی شد و بر استمرار هماهنگی میان دستگاههای مسئول، نظارت فنی و رفع موانع احتمالی برای تسریع در اجرای طرح تأکید شد.
بنا بر اعلام شهرداری منطقه ۵ تهران، با تکمیل این طرح، مسیر تردد خودروهای حمل فرآوردههای نفتی به انبار شهران ساماندهی خواهد شد تا ورود نفتکشها به بافتهای مسکونی و معابر محلی کاهش یابد و شرایط ایمنتری برای شهروندان، باغداران و مجموعههای اطراف فراهم شود.