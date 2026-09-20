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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: مدیریت دانشگاهها بر عهده روسای دانشگاههاست و دستگاههای اجرایی و فرمانداران باید در چارچوب وظایف خود، پشتیبان و همراه دانشگاهها باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمد حمیدی، در جلسه کمیسیون دانشجویی استان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای بازگشایی دانشگاهها، گفت:روسای دانشگاهها باید مسائل و نیازهای مجموعه خود را شناسایی و پیگیری کنند و هرجا برای حل مشکلات به ظرفیت دستگاههای اجرایی نیاز است، موضوع را به کمیسیون دانشجویی و فرمانداران اعلام کنند تا از همه ظرفیتهای موجود برای رفع مشکلات استفاده شود.
حمیدی با تأکید بر برگزاری کمیسیونهای دانشجویی در تمامی شهرستانهای دارای دانشگاه تا پایان هفته، اظهار کرد: این جلسات باید با حضور روسای دانشگاهها و دستگاههای خدماترسان برگزار شود و مسائل قابل حل، بهویژه در حوزه حملونقل، ترافیک، خدمات شهری و آمادهسازی محیط دانشگاه، با جدیت تعیین تکلیف شود.
وی گفت: حفظ آرامش و نشاط در محیط دانشگاه و جلوگیری از شکلگیری تنش و دوقطبی، نیازمند گفتوگوی مستقیم و مستمر مدیران دانشگاه با دانشجویان، استادان و کارکنان است و روسای دانشگاهها باید برای شنیدن مطالبات و مدیریت مسائل درون دانشگاه، برنامه منظم داشته باشند.
حمیدی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره نحوه فعالیت آموزشی و مدیریت شرایط دانشگاهها در چارچوب اختیارات روسای دانشگاه انجام میشود و استانداری و دستگاههای اجرایی نیز برای رفع موانع و فراهمکردن شرایط مناسب تحصیل، در کنار دانشگاهها خواهند بود.