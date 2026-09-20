



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جشن شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و جشن جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم مدارس استان فارس، روز دوشنبه ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد.

این تغییر زمان با هدف گرامیداشت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، جلوگیری از تداخل برنامه‌ها و ایجاد وحدت رویه در برگزاری این دو جشن انجام شده است.

بر این اساس، جشن جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم از ساعت ۸ صبح و جشن شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.