رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان از آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجید درویشی، گفت: برای آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی شهرستان آبادان، اقدامات و فعالیت‌های مورد نیاز انجام شده است تا سال تحصیلی جدید به صورت کاملاً حضوری آغاز شود.

وی افزود: هم‌اکنون فعالیت‌های مختلفی در مدارس در زمینه تعمیرات، تجهیز مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و دیگر آمادگی‌های مورد نیاز در حال انجام است و مدیران، معاونان و سایر عوامل مدارس مشغول آماده‌سازی برای آغاز سال تحصیلی هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان، تصریح کرد: با هماهنگی، همدلی و همراهی دستگاه‌ها و ارگان‌های شهرستان، تلاش می‌کنیم سال تحصیلی سرشار از امنیت، سلامت، نشاط و شادمانی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان آبادان رقم بخورد.

درویشی گفت: بیش از ۶۱ هزار دانش‌آموز و حدود چهار هزار نیروی رسمی و غیررسمی در آموزش و پرورش آبادان فعالیت دارند و مدارس برای آغاز سال تحصیلی به صورت کاملاً حضوری آماده می‌شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیز مدارس افزود: فرآیند تجهیز مدارس از چند ماه پیش آغاز شده و بیش از هزار میز و صندلی دانش‌آموزی، حدود هزار میز و صندلی معلم و بیش از ۴۰۰ دستگاه کولر گازی در مدارس توزیع شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان ادامه داد: در حوزه هوشمندسازی نیز ویدئوپروژکتور، دستگاه‌های تکثیر و دیگر تجهیزات و نیازمندی‌های مدارس در اختیار مدارس قرار گرفته است.

درویشی خاطرنشان کرد: البته این اقدامات به معنای نبود کمبود در مدارس نیست، اما با تجهیزات ارائه‌شده، تلاش شده است مدارس آبادان با کمترین مشکل سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.