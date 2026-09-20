جشنواره شنا «ایران جان» به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور ۱۲۳ شناگر کودک و نوجوان در چهار رده سنی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جشنواره شنا «ایران جان» در رده‌های سنی زیر ۸ سال، ۹ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۴ سال در استخر شهید بنیادی سپاه استان قم برگزار شد.

این رقابت‌ها به همت هیئت ورزش‌های آبی بسیج و سپاه استان قم و با همکاری سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم برگزار شد و با هدف ترویج ورزش شنا، ایجاد نشاط ورزشی و شناسایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان در این رشته انجام گرفت.

علی آهنگری رئیس هیئت ورزش‌های آبی بسیج و سپاه استان قم بر ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های نوجوانان و توسعه ورزش شنا در استان تأکید کرد.

در پایان این جشنواره به تمامی شرکت‌کنندگان حکم و مدال اهدا شد.