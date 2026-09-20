به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، هنگام گشت زنی در محور کمربندی یزد یک دستگاه تریلی تانکردار را متوقف کردند. وی ادامه داد: در بررسی‌ها، مشخص شد تریلی حامل ۲۱ هزار و ۱۸۰ کیلوگرم گاز مایع قاچاق بوده که بدون مجوز و به صورت قاچاق به مقصد جنوب شرق کشور در حال حمل است.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مقامات قانونی معرفی شد.