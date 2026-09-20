به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هستی نصر، بازیکن جوان و اصفهانی والیبال بانوان، قرارداد خود را با فولاد مبارکه سپاهان تمدید کرد تا برای پنجمین سال متوالی در جمع طلایی‌پوشان حضور داشته باشد.

او مسیر خود را با سپاهان از لیگ دسته یک آغاز کرد و سابقه دعوت به اردوی تیم ملی والیبال بانوان در رده جوانان را در کارنامه دارد.

این بازیکن آینده‌دار در نخستین فصل حضورش با سپاهان موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته یک شد و پس از صعود به سوپرلیگ، دو بار با طلایی‌ها به مقام سوم دست یافت.