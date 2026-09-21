به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان با ۳۵ هزار هکتار سطح زیر کشت، رتبه چهارم کشوری در مساحت و رتبه پنجم در تولید پسته را در اختیار دارد که تمرکز اصلی آن در شهرستان‌های نی‌ریز، بختگان، سروستان، داراب، استهبان و خرامه است.

وی با بیان اینکه تنوع اقلیمی فارس، فرصت کم‌نظیری ایجاد کرده که امکان کشت ارقام مختلف زودرس، میان‌رس و دیررس را فراهم آورده است افزود: ارقام تجاری شاخص نظیر احمد آقایی، کله‌قوچی، اکبری و فندقی بخش عمده این تولیدات را تشکیل می‌دهند.

بهجت حقیقی با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد از تولیدات پسته استان به بازار‌های جهانی راه می‌یابد، افزود: این محصول ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه دارد و نقش مهمی در پویایی اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به لزوم تغییر الگوی کشت در مناطق بحرانی استان گفت: مقاومت بالای پسته در برابر شوری آب و خاک، باعث شده است تا این محصول به یک الگوی برتر برای جایگزینی کشت‌های حساس تبدیل شود؛ در واقع ما تهدید کاهش کیفیت منابع آبی را با انتخاب هوشمندانه پسته، به فرصتی برای توسعه پایدار کشاورزی تبدیل کرده‌ایم.

بهجت حقیقی با تأکید بر گذار از کشاورزی سنتی به دانش‌بنیان، افزود: اصلاح و احیای باغات استان با تکیه بر یافته‌های علمی و دانش بومی در دستور کار است.

وی از معرفی ارقام امیدبخش مانند «بهار راور»، «امیر» و «امید» خبر داد و افزود: این ارقام به دلیل صفات ژنتیکی برتر از جمله نیاز سرمایی پایین، تحمل خشکی و شوری، ضامن پایداری تولید در سال‌های آینده خواهند بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان، عملیات به‌باغی و نظارت مستمر کارشناسی را لازمه افزایش عملکرد در واحد سطح دانست و تأکید کرد: پایش فنی باغ‌ها باید به صورت پیوسته و از پاییز تا پاییز ادامه داشته باشد تا بتوانیم همگام با افزایش کمی تولید، کیفیت محصول صادراتی را نیز متناسب با استاندارد‌های جهانی ارتقا دهیم.

برداشت پسته از باغ‌های استان فارس تا نیمه آبان‌ماه ادامه دارد.