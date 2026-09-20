به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن قشقاوی در تشریح نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست، ادامه طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بررسی شد و ماده ۱۰ طرح که از جلسات پیشین باقی مانده بود، به تصویب رسید. بر اساس ماده ۱۰، احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، از جمله فیبر نوری، در محدوده تنگه هرمز، منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. ماده ۱۲ این طرح نیز در نشست امروز به تصویب رسید که بر اساس آن، درج عنوان کامل «خلیج فارس» در تمامی مذاکرات، معاهدات، توافقات، انتشارات و اسناد مربوطه و همچنین مکالمات مرتبط با شناور‌ها و ناوگان‌ها الزامی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، در تمامی موارد مذکور باید عنوان کامل «خلیج فارس» به کار برده شود.