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معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد از برگزاری هفدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی ایران از ۳۰ شهریور تا سوم مهرماه در استان یزد خبر داد و گفت: هنرمندان صنایعدستی از استانهای مختلف کشور در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عبدالمجید عربی، از برگزاری هفدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی ایران از ۳۰ شهریور تا سوم مهرماه در استان یزد خبر داد و گفت: هنرمندان صنایعدستی از استانهای مختلف کشور در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.وی با بیان اینکه این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل نمایشگاههای بینالمللی یزد برپا میشود، افزود: این نمایشگاه در سه بخش اصلی برگزار میشود که بخش صنایعدستی شامل ۲۳۰ غرفه است و هنرمندان و فعالان این حوزه از استانهای مختلف کشور در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: در کنار بخش صنایعدستی، ۴۰ غرفه پخت سنتی نیز با توجه به برگزاری پنجمین جشنواره پخت سنتی در نظر گرفته شده و ۱۰ سیاهچادر نیز در نمایشگاه برپا خواهد شد. معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد با اشاره به تنوع رشتههای حاضر در نمایشگاه اظهار کرد: از استانهای مختلف درخواست شده است رشتههای بومی خود را برای حضور در نمایشگاه معرفی کنند و بر همین اساس، تلاش شده است محصولات و رشتههای بومی هر استان در نمایشگاه عرضه شود.
عربی گفت: نظارت وزارت میراث فرهنگی نیز بر روند انتخاب رشتهها انجام شده تا ضمن جلوگیری از تکرار اسامی غرفهداران و رشتهها، کنترل لازم بر کیفیت و تنوع محصولات صورت گیرد. معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد با اشاره به نتایج ارزیابی نمایشگاه سال گذشته اظهار کرد: بر اساس آخرین آماری که وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده است، یزد در ارزیابی نمایشگاههای صنایعدستی استانها در شاخصهای مختلف رتبه نخست را کسب کرده است.
عربی افزود: سال گذشته حدود ۳۶ هزار نفر از نمایشگاه صنایعدستی یزد بازدید کردند، در حالی که استان بعدی حدود ۲۰ هزار بازدیدکننده داشت. وی درباره میزان فروش نمایشگاه سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد تومان فروش در نمایشگاه صنایعدستی ثبت شد، در حالی که سال پیش از آن فروش نمایشگاه بیش از ۱۵ میلیارد تومان بود.