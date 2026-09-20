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در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، آخرین وضعیت منابع تأمین آب پایتخت و راهکارهای تأمین مالی و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی آب تهران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای استان تهران، یاسر رهبردین، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران، در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درباره آخرین وضعیت منابع تأمین آب پایتخت گفت: محدودیت منابع عمومی باعث شده ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی طرح ها، استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون مشارکت عمومی ـ خصوصی و مولدسازی تکمیل طرحهای نیمهتمام ضروری باشد.
در این نشست، مسائل و چالشهای پیشروی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و پروژههای نیمهتمام شرکت مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تأمین بهموقع منابع مالی برای جلوگیری از توقف یا کندی روند اجرای این طرحها تأکید شد.
رهبردین با قدردانی از همراهی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در رفع مسائل و چالشهای پیشروی پروژهها، بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای تأمین مالی طرحهای اولویتدار تأکید کرد.