بیش از سه هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به مناسبت گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سیستان و بلوچستان گفت: رویکرد اصلی برنامه‌ها، مردمی، محله‌محوری و انتقال مفاهیم مقاومت با زبان متناسب با نسل جوان است.

سرهنگ علی اکوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سیستان و بلوچستان گفت: گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس با شعار لبیک یا خامنه‌ای از ۳۱ شهریور ماه آغاز و تا هفت مهر ماه به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در این ایام ۱۲۸ برنامه محوری و بالغ بر سه هزار برنامه ریز برنامه در سطح استان اجرا خواهد شد، افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس نباید فقط محدود به برگزاری مراسم‌های رسمی باشد، بلکه باید زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم به ویژه جوانان فراهم شود تا مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس با زبان و شیوه متناسب با نسل امروز منتقل شود.

سرهنگ اکوان در تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این هفته گفت: برگزاری سراسری آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله برنامه‌های شاخص است که در آن دو هزار نفر از پیشکسوتان، جانبازان و آزادگان سراسر استان مورد تکریم و تجلیل قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: عطرافشانی و نثار گل به مزار مطهر شهدای گرانقدر و یادمان‌های شهدای گمنام در سراسر استان، دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران از دیگر برنامه‌های محوری این هفته است.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سیستان و بلوچستان به رویکرد مردمی و محله‌محور برنامه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای طرح «خدمت بی‌منت» (میز خدمت ایثار)، همایش استانی زنان حماسه‌ساز، پرچمداران مقاومت و صبوری با تجلیل از مادران، همسران و بانوان ایثارگر استان، از جمله برنامه‌های ویژه این ایام است.