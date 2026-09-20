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قرعهکشی رقابتهای بوکس بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعهکشی مسابقات بوکس بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا برگزار شد و هفت نماینده ایران در بخش مردان و زنان رقبای خود را شناختند.
در بخش مردان، مهدی کاظمی در وزن ۵۵ کیلوگرم، دانیال شهبخش در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبینژاد در وزن ۷۰ کیلوگرم، سام استکی در وزن ۹۰ کیلوگرم و امیر اسماعیلی در وزن ۹۰+ کیلوگرم به روی رینگ خواهند رفت. در بخش زنان نیز سارینا نقش در وزن ۶۵ کیلوگرم و پارمیدا خوشخبر در وزن ۷۵ کیلوگرم نمایندگان ایران هستند.
در نخستین روز مسابقات که فردا (دوشنبه) برگزار میشود، علی حبیبینژاد تنها نماینده ایران خواهد بود. او از ساعت ۱۲ به وقت محلی و در پنجمین مبارزه روز، در وزن ۷۰ کیلوگرم مقابل «لی جیوفنگ» از چین قرار میگیرد.
در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی در دور نخست با «ریونگ سو چون» از کرهشمالی مبارزه میکند و در صورت پیروزی، در مرحله بعد به مصاف «محمود صبیرخان» از قزاقستان خواهد رفت. دانیال شهبخش نیز در وزن ۶۵ کیلوگرم در نخستین مبارزه برابر «اودین عصر» از اندونزی قرار میگیرد و در صورت پیروزی، در مرحله یکهشتم نهایی با برنده دیدار نمایندگان تایلند و بنگلادش روبهرو خواهد شد.
سام استکی در وزن ۹۰ کیلوگرم در دور نخست با «پوخاری» از هندوراس مبارزه میکند و در صورت پیروزی، در مرحله یکچهارم نهایی با برنده دیدار کرهجنوبی و پاکستان روبهرو میشود. امیر اسماعیلی نیز در وزن ۹۰+ کیلوگرم در نخستین گام مقابل «جو» از کرهجنوبی قرار خواهد گرفت و در صورت پیروزی راهی مرحله یکچهارم نهایی میشود.
در بخش زنان، سارینا نقش در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف «هوسواتون حسنا» از اندونزی میرود و در صورت پیروزی با برنده دیدار ژاپن و کرهشمالی مبارزه خواهد کرد. پارمیدا خوشخبر نیز در وزن ۷۵ کیلوگرم برابر «اودیم» از ویتنام قرار میگیرد و در صورت صعود، با برنده مبارزه نمایندگان چین و تایلند روبهرو خواهد شد.