بررسی موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوعات «تنوعبخشی به سبد سوختی» و نیز «انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی» در جلسه کارگروه اجرای برنامه هفتم در بخش انرژی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ مالک شریعتی در تشریح نشست امروز کارگروه اجرای برنامه هفتم در بخش انرژی که با تمرکز بر دو محور اصلی «تنوعبخشی به سبد سوختی» و «انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی» برگزار شد، گفت: در این جلسه، برشهای قانونی سالانه برنامه هفتم توسعه که در بودجههای سنواتی لحاظ شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی نشست امروز، توسعه استفاده از CNG و همچنین ورود LPG به سبد سوخت کشور بود. در این خصوص مقرر شد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ظرف هفته آینده، پروژههای توسعه استفاده از LPG (اتوگاز) را با تعیین سرمایهگذاران و با تکیه بر برآورد دقیق میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، به سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کند.
وی افزود: هدف از این اقدام، تسریع در روند صدور گواهیهای صرفهجویی انرژی است. همچنین مقرر شد شورای سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز در هفتههای آتی نخستین نشست خود را برای ایجاد هماهنگیهای فرادستگاهی برگزار کند. درخصوص دومین محور جلسه، یعنی وضعیت انتقال سهمیههای کارت سوخت به حسابهای بانکی صاحبان خودرو عرض میکنم که طبق آییننامه مصوب هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اجرای سوئیچ سهمیه سوخت تعیین شده است. بر این اساس، تمامی دستگاههای ذیربط از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، فراجا و بیمه مرکزی موظفند اطلاعات مورد نیاز (اعم از اطلاعات خودروها و دادههای مرتبط) را برای اجرای این طرح به وزارت اقتصاد تحویل دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد متعهد شده است ظرف دو هفته آینده، گزارش اجرای عملیاتی این تکلیف قانونی را در ۵ استان کشور ارائه دهد. همچنین، گزارش یکپارچهسازی سوئیچ سهمیه سوخت و تکلیف قانونی صدور قبض الکترونیک برای سوختگیری در همه جایگاههای عرضه سوخت سراسر کشور، ظرف دو هفته آینده نهایی و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است؛ این نشست با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، معاون وزیر نفت مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، معاونت فناوری ناجا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، معاون سیاست گذاری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، کارشناسانی دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.