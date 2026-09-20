با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار نوشت‌افزار در ایلام رنگ و بو و حال و هوای تازه‌ای گرفته است؛ دانش‌آموزان همراه با خانواده‌هایشان برای خرید وسایل مورد نیاز مدرسه راهی فروشگاه‌ها شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در آستانه بازگشایی مدارس و ماه مهر، بازار خرید نوشت‌افزار حسابی داغ است؛ دانش‌آموزان از خرید دفتر، مداد، پاک‌کن، جامدادی و دیگر لوازم مورد نیازشان گفتند و برخی نیز بر استفاده دوباره از وسایل سالم سال گذشته برای کاهش هزینه‌های خانواده تأکید کردند.

فروشندگان نوشت‌افزار نیز با اشاره به وضعیت بازار؛ از تلاش برای عرضه کالا با قیمت مناسب و ارائه تخفیف به مشتریان گفتند و این که در شرایط اقتصادی فعلی، همراهی با خانواده‌ها و توجه به توان خرید مردم را در نظر دارند.

در این میان؛ نوشت‌افزار ایرانی نیز در قفسه فروشگاه‌ها حضور پررنگی دارد و به گفته فروشندگان، محصولات ایرانی با توجه به تنوع و کیفیت؛ با استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها روبه‌رو شده‌اند.

با نزدیک شدن به ماه مهر؛ خرید نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان تنها آماده شدن برای مدرسه نیست؛ شروع دوباره‌ای است برای یک سال تحصیلی تازه با کیف‌هایی پر از وسایل نو و دل‌هایی پر از شوق دیدن دوستان و یادگیری...

ماه مهر بر جویندگان مهربانی و دانش، مبارک باد!