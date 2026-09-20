به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به مواد اولیه و برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، به یکی از قطب‌های مهم صنعت فولاد در کشور به خصوص در شمال‌غرب تبدیل شده است. شهر‌های تبریز، بناب، میانه، بستان‌آباد و مراغه از مراکز اصلی فعالیت‌های فولادی در این استان به شمار می‌روند.

شرکت‌های فولادسازی نقش کلیدی در تولید انواع میلگرد، شمش فولادی و محصولات نوردی دارند و با ظرفیت تولید پنج میلیون تُن و اشتغالزایی برای هشت هزار نفر در استان از پایه‌های اقتصادی آذربایجان شرقی هستند.