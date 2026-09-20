همزمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان، کنفرانس «شهید مقاومت» با حضور جمعی از دانشجویان، علما و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی پاکستان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ شرکت‌کنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت اسلامی، بر تداوم راه و اندیشه آنان تأکید کردند.

سخنرانان، سید حسن نصرالله را شخصیتی تأثیرگذار در تحولات منطقه و نمادی از ایستادگی در برابر اشغالگری و دفاع از فلسطین توصیف کردند و گفتند نام و اندیشه او، همچنان در میان جوانان و جریان‌های حامی مقاومت مورد توجه است.

در این مراسم همچنین بر نقش جوانان و دانشجویان در شناخت تحولات منطقه و انتقال آرمان‌های مقاومت به نسل‌های آینده تأکید شد.

کنفرانس «شهید مقاومت» در اسلام‌آباد، فرصتی برای تجدید یاد شهدای مقاومت و بررسی جایگاه سید حسن نصرالله در تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه بود.