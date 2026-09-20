به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سلمان اسحاقی در تشریح نشست امروز این کمیسیون با عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از شان سیاست گذاری خود صیانت می‌کند و در عین حال از شان قانون گذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی نیز باید صیانت کند. در این جلسه اراده قوی و مشترکی برای ارتقای کیفی نظام تربیت و تعلیم پزشکی وجود داشت و مباحث مختلفی درباره افزایش ظرفیت پزشکی کشور مطرح شد.

وی ادامه داد: آنچه میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشترک بود، این است که ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای ارتقای علمی نظام پزشکی فراهم شود و پس از آن نسبت به افزایش کمی پزشکان در کشور اقدام کنیم. در تاریخ جهان، نظام تربیت متخصصان و پزشکان کشور ایران از نام آوران و چهره‌های بزرگ و شناخته شده دنیا بوده است و در وهله نخست مجلس و شورا باید از این جایگاه و سابقه علمی صیانت و حفاظت کنند. نظر مشترک مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که باید برای ارتقای کیفی نظام سلامت و تربیت پزشکی کشور اقدام جدی صورت گیرد و افزایش ظرفیت پزشکی نیز با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های علمی و آموزشی دنبال شود البته در مورد موضوع دانشجویان خارج از کشور نیز بحث و گفت و نکاتی مطرح شد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح شده در این نشست گفت: یکی از پیشنهاد‌های کمیسیون بهداشت این بود که حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون با حق رأی در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشته باشد و همه مصوبات مرتبط با نظام سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش از تصویب، با نظر کمیسیون بهداشت و درمان بررسی شود و نظر و رای کمیسیون در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد دیگر، برگزاری جلسات مشترک و فصلی میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین در نظام سلامت بود تا بتوانیم به صورت مستمر مسائل و آسیب‌های موجود را بررسی کرده و در مواردی که نیاز به ورود جدی وجود دارد، اقدام کنیم.

وی افزود: هدف از این تعامل مشترک آن است که ضمن صیانت از جایگاه سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، شان قانون گذاری و نظارت مجلس نیز حفظ و تصمیمات مرتبط با نظام سلامت با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی مجلس و شورا دنبال شود.