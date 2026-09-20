به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرماندار بوکان در این آیین گفت: در این دوره از جشنواره هنرمندانی از ۲۳ استان شرکت داشتند.

خشایار صنعتی افزود: رویکرد این جشنواره تقویت انسجام و نشاط اجتماعی است که این دوره آثار ارائه شده بر دفاع مقدس تمرکز داشتند.

سیروس همتی بازیگر تئاتر و سینما که از اعضای هئیت داوران این جشنواره بود نیز با اشاره به کار‌های ارائه شده در این دوره گفت: این جشنواره ملی ظرفیت تبدیل شدن به جشنواره بین‌المللی را دارد.