پخش زنده
امروز: -
چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی بوکان امروز با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرماندار بوکان در این آیین گفت: در این دوره از جشنواره هنرمندانی از ۲۳ استان شرکت داشتند.
خشایار صنعتی افزود: رویکرد این جشنواره تقویت انسجام و نشاط اجتماعی است که این دوره آثار ارائه شده بر دفاع مقدس تمرکز داشتند.
سیروس همتی بازیگر تئاتر و سینما که از اعضای هئیت داوران این جشنواره بود نیز با اشاره به کارهای ارائه شده در این دوره گفت: این جشنواره ملی ظرفیت تبدیل شدن به جشنواره بینالمللی را دارد.