به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم امروز در مدرسه بهشت آیین یکی از مدارس خسارت دیده اصفهان برگزار شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: ۱۴۵ مدرسه آسیب دیده استان اصفهان در جنگ تحمیلی سوم مرمت و آماده ورود دانش آموزان در سال تحصیلی جدید شده است.

ناصر فتحی افزود: در جریان حملات دشمن صهیونی- آمریکایی، ۱۴۹ مدرسه، مرکز اداری و فضای فرهنگی و ورزشی این استان به صورت کلی و جزئی تخریب شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد چهار مدرسه در اصفهان، فلاورجان و مبارکه کامل تخریب شد گفت: حدود ۸۰ درصد آسیب‌های وارد شده به مدارس شامل شکستگی شیشه‌ها از ۱۰ تا ۹۰ درصد به علت موج انفجار و تکرار حوادث، تعدادی از سقف‌های کاذب و تابلوهای فلزی تخریب شده و آسیب هایی به درها و پنجره‌های تعدادی از مدارس وارد شد.