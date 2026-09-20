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آیین بهره برداری همزمان از مدارس مرمت شده ای که در جنگ تحمیلی سوم آسسب دیده بودند، همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم امروز در مدرسه بهشت آیین یکی از مدارس خسارت دیده اصفهان برگزار شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: ۱۴۵ مدرسه آسیب دیده استان اصفهان در جنگ تحمیلی سوم مرمت و آماده ورود دانش آموزان در سال تحصیلی جدید شده است.
ناصر فتحی افزود: در جریان حملات دشمن صهیونی- آمریکایی، ۱۴۹ مدرسه، مرکز اداری و فضای فرهنگی و ورزشی این استان به صورت کلی و جزئی تخریب شد.
وی با بیان اینکه از این تعداد چهار مدرسه در اصفهان، فلاورجان و مبارکه کامل تخریب شد گفت: حدود ۸۰ درصد آسیبهای وارد شده به مدارس شامل شکستگی شیشهها از ۱۰ تا ۹۰ درصد به علت موج انفجار و تکرار حوادث، تعدادی از سقفهای کاذب و تابلوهای فلزی تخریب شده و آسیب هایی به درها و پنجرههای تعدادی از مدارس وارد شد.