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رئیس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت صدور پروانههای ساختمانی مطابق ضوابط قانونی و اختصاص شناسه یکتا به هر واحد ساختمانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی دهقانی یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دادگستری خوزستان، بر تسریع در اجرای تکالیف قانونی دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی بر روند صدور پروانههای ساختمانی نظارت دقیق دارد و با هرگونه کوتاهی و ترک فعل در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از تشکیل پروندههای متعدد قضایی دارد.
دهقانی ادامه داد: بررسیهای میدانی و تحلیل پروندههای موجود نشان میدهد بخش قابلتوجهی از دعاوی حقوقی و کیفری حوزه املاک، ناشی از معاملات غیررسمی، پیشفروشهای فاقد ضابطه و فروش یک واحد ساختمانی به چندین نفر است که با اجرای کامل این قانون، زمینه وقوع این تخلفات محدود خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: مالکان دارای نقشه معماری مکلف هستند نسبت به ثبت تقسیمنامه در سامانههای مربوط اقدام کنند تا فرآیندهای مرتبط با پیشفروش و مشارکت در ساخت، در بستری شفاف، رسمی و قابل نظارت انجام شود.
وی با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون در مرکز استان، از مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خواست موضوع را به تمامی شهرداریها و دهیاریهای استان اعلام و روند اجرای آن را پیگیری کند.
دهقانی همچنین نسبت به ادامه فرآیندهای سنتی و غیرسامانهای در صدور مجوزهای ساختمانی هشدار داد و افزود: اقدامات دستی و عدم صدور شناسه یکتا میتواند زمینهساز تخلف و فساد شود؛ بنابراین دستگاه قضایی نسبت به هرگونه کوتاهی یا ترک فعل احتمالی دستگاههای مسئول، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
در این نشست مقرر شد ادارهکل ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با افزایش تعاملات، نسبت به حذف فرآیندهای غیرسامانهای و تکمیل فرآیند الکترونیکی صدور شناسه یکتا در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.
پیش از این نیز معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان اعلام کرده بود طبق قانون الزام، صدور دستور نقشه، پروانه ساختمانی و پایان کار باید در سامانه ثبت الکترونیک بارگذاری شود و این اطلاعات مبنای صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی خواهد بود.