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برخورد قاطع با عرضه کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی در دستور کار دستگاه قضایی استان اصفهان است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی وانقلاب اصفهان در نشست نظارت بر فضای مجازی گفت: گسترش فروشگاههای اینترنتی و استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و روشهای نوین پرداخت، ضمن افزایش رفاه و قدرت انتخاب مصرفکنندگان، آسیبهایی مانند عرضه کالاهای قاچاق و فروش کالای غیرمجاز، کالاهای تقلبی و بدون خدمات پس از فروش و تبلیغات خلاف واقع و تضییع حقوق مصرفکنندگان را در پی دارد.
سید محمد موسویان افزود: یکی از برنامههای پیش رو ارائه راهکارهای عملیاتی به دستگاههای متولی، اجرایی و انتظامی برای تقویت واحدهای اطلاعات مالی، رصد تراکنشهای مشکوک، کشف و توقیف داراییهای حاصل از جرم و همکاری بانکی برای شناسایی مجرمان است، که دستگاههای متولی در این حوزه اقدامات گستردهتری اجرا کردند.
وی همچنین خواستار برپایی مراکز مشترک برای تبادل سریع اطلاعات بین دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، دادستانی و نهادهای مالی شد تا خلاهای اطلاعاتی کاهش یابد.
دادستان اصفهان گفت: با این وجود، برنامهریزیها برای مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته نیازمند اقدامات پیشگیرانه هست و متولیان امر به دنبال اشتغالزایی در مناطق آسیبپذیر، آموزش حرفهای جوانان، برنامههای پیشگیری و حمایت از خانوادههای در معرض خطر باشند.
وی افزود: در ابتدا کمیته رصد فضای مجازی در دادستانی و با حضور تمامی عوامل انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی تشکیل شد و این کمیته عملکرد قابل قبولی داشته است.
دادستان اصفهان ادامه داد: برخورد به موقع با توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی از گسترش آسیبهای اجتماعی و شکلگیری جرایم سازمان یافته جلوگیری میکند و تمامی دستگاهها باید با هماهنگی، سرعت و قاطعیت مقابله با این تخلفات اقدام کنند.
موسویان خواستار شناسایی و برخورد قانونی با گردانندگان صفحات و کانالهایی شد که به شکل سازمان یافته اقدام به خرید و فروش کالاهای قاچاق میکنند و گفت: دستگاه قضایی با هر گونه اقدامی که امنیت روانی جامعه و اقتصاد جامعه را ضربه بزند، برخورد قاطع خواهد کرد.
وی ادامه داد: شهروندان از خرید در درگاههای غیرمجاز اینترنتی که بدون نماد الکترونیک و تجارت الکترونیکی خودداری کنند.
موسویان با تاکید بر ضرورت هم افزایی دستگاههای اجرایی برای مقابله با تبلیغ کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: شفاف سازی گردش کالا، تقویت همکاری میان دستگاههای مسئول، بهرهگیری از ظرفیت اصناف، انجمنها و تشکلهای تخصصی، حمایت از کسب و کارهای قانونی، جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز با شفافسازی تراکنشهای مالی از مهمترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با عرضه کالای قاچاق و کالاهای غیرمجاز در بستر فضای مجازی به شمار میرود