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جایزه «سرو هنر» با هدف شناسایی، معرفی و ثبت رویدادها، آثار، هنرمندان و جریانهای اثرگذار هنری استان یزد طراحی شده است؛ رویدادی که به گفته دبیر اجرایی آن، قرار است به جای برگزاری یک جشنواره مقطعی، تصویری سالانه از وضعیت هنر استان یزد ارائه و زمینه گفتوگوی بیشتر میان هنرمندان، مردم، رسانهها و حامیان هنر را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دبیر اجرایی «سرو هنر» گفت:برگزاری رویدادهای متعدد هنری در یزد طی سالهای گذشته، از جشنوارهها و نمایشگاهها تا اجراهای هنری و تولید آثار مختلف، اگرچه به پویایی فضای فرهنگی استان یزد کمک کرده است، اما نبود سازوکاری برای مرور و ثبت مجموعه این فعالیتها، یکی از خلأهای موجود در زیست هنری استان یزد به شمار میرود.نیک منظر افزود: «جایزه هنر سال استان یزد» با عنوان «سرو هنر» با همین رویکرد شکل گرفته است؛ جایزهای که بناست در پایان هر دوره، یک سال از حیات هنری استان یزد را مرور کند و آثار، هنرمندان و جریانهایی را که در این بازه زمانی نقش مؤثرتری داشتهاند، مورد توجه قرار دهد.
احسان نیکمحضر با اشاره به تفاوت این رویداد با جشنوارههای معمول، گفت: جشنواره معمولاً رویدادی مشخص با زمان، موضوع، فراخوان و ساختار اجرایی معین است، در حالی که جایزه هنر سال تلاش میکند اتفاقات هنری یک سال را در کنار یکدیگر ببیند و تصویری از وضعیت هنر استان یزد ارائه دهد.وی افزود: «سرو هنر» قرار نیست جایگزین جشنوارهها شود، بلکه میتواند مکمل آنها باشد؛ جشنوارهها اتفاقات هنری را رقم میزنند و جایزه هنر سال میتواند در پایان یک دوره، مجموعه این اتفاقات را مرور و بازخوانی کند.
نیکمحضر یکی از اهداف اصلی این رویداد را ایجاد نوعی حافظه سالانه برای هنر استان یزد عنوان کرد و گفت: بسیاری از رویدادهای هنری پس از پایان، به تدریج از حافظه عمومی فاصله میگیرند؛ در حالی که یک نمایش، نمایشگاه، اثر موسیقایی یا فعالیت یک هنرمند میتواند بخشی از جریان هنری یک سال را شکل دهد.وی ادامه داد: «سرو هنر» میتواند فرصتی باشد تا هنر یزد هر سال به خود نگاه کند، نقاط قوت و استعدادهای خود را ببیند و درباره مسیر آینده هنر استان گفتوگو کند.
به گفته دبیر اجرایی «سرو هنر»، این رویداد صرفاً به برگزاری مراسم اهدای جایزه محدود نیست و هدف آن، بازخوانی و ارزیابی جریان هنر استان است.نیک منظر افزود: از محورهای مورد توجه در طراحی «سرو هنر»، مشارکت مردم در فرآیند انتخاب آثار و برگزیدگان است.نیکمحضر با تأکید بر اهمیت ارتباط هنر با جامعه اظهار کرد: هنر بدون مخاطب، بخشی از حیات اجتماعی خود را از دست میدهد و نمیتوان درباره آثار و اتفاقات اثرگذار هنری، نقش مخاطبان را نادیده گرفت.وی افزود: مردم نباید صرفاً تماشاگر یک رویداد باشند؛ آنها بخشی از جامعهای هستند که هنر برای آن تولید میشود و میتوانند در فرآیند دیدهشدن و انتخاب آثار نیز نقش داشته باشند.
دبیر اجرایی «سرو هنر» در عین حال تأکید کرد که مشارکت عمومی به معنای کنار گذاشتن داوری تخصصی نیست و گفت: نگاه کارشناسی همچنان بخش مهمی از ارزیابی آثار است و تلاش شده نگاه تخصصی در کنار تجربه و نظر مخاطبان قرار گیرد.نیکمحضر درباره انتخاب عنوان «سرو هنر» نیز گفت: سرو در فرهنگ و ادبیات ایرانی نماد ایستادگی، ریشهداری و ماندگاری است و انتخاب این عنوان نیز با همین نگاه انجام شده است.وی اظهار کرد: هدف این است که «سرو هنر» به مرور زمان ریشه بدواند و به جای آنکه صرفاً یک رویداد مقطعی باشد، به بخشی از حافظه فرهنگی و هنری استان یزد تبدیل شود.
نیک منظر ادامه داد: یکی دیگر از محورهای «سرو هنر»، توجه به نقش بخشهای مختلف جامعه در حمایت از هنر است. دبیر اجرایی این رویداد معتقد است حمایت از هنر و هنرمند نباید تنها بر عهده نهادهای فرهنگی باشد، بلکه مردم، رسانهها، بخش خصوصی، صنعتگران و مدیران نیز میتوانند در این زمینه نقشآفرین باشند.دبیراجرایی «سرو هنر» گفت: بر همین اساس، مفاهیمی همچون «صنعت حامی هنر»، «مدیر حامی هنر» و «رسانه حامی هنر» در این رویداد مورد توجه قرار گرفته است.نیکمحضر رسانهها را یکی از مهمترین حلقههای ارتباط هنر با جامعه دانست و گفت: رسانه فقط ابزار انتشار خبر نیست، بلکه میتواند یک جریان هنری را معرفی، درباره آن گفتوگو و نقد ایجاد و زمینه دیدهشدن بیشتر هنرمندان و آثار را فراهم کند.
وی افزود: بر همین اساس، بخش «رسانه حامی هنر» نیز در «سرو هنر» پیشبینی شده و رسانههای برتر در این حوزه در آیین اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.دبیر اجرایی «سرو هنر» درباره تفاوت اصلی این رویداد با جشنوارههای معمول گفت: «جشنواره میخواهد یک اتفاق هنری را رقم بزند، اما جایزه هنر سال میخواهد یک سال هنر را به یاد بیاورد.»نیکمحضر تأکید کرد: در «سرو هنر» تلاش میشود مشخص شود در طول یک سال چه هنرمندانی فعالیت کردهاند، چه آثاری خلق شده، چه اتفاقاتی در عرصه هنر رخ داده و کدام فعالیتها ارزش دیدهشدن و ماندگار شدن دارند.
وی ابراز امیدواری کرد استمرار این رویداد در سالهای آینده بتواند «سرو هنر» را به نقطهای برای شناخت و بازخوانی وضعیت هنر یزد تبدیل کند.نیکمحضر درباره نخستین دوره این رویداد نیز گفت: انتظار نمیرود «سرو هنر» در نخستین دوره همه مسائل هنر یزد را حل کند؛ هدف اصلی، آغاز مسیری برای بیشتر دیدهشدن هنرمندان، ارتباط نزدیکتر مردم با هنر، تقویت نقش رسانهها در گفتوگوی هنری و افزایش توجه بخشهای مختلف جامعه به مسئولیت خود در قبال هنر است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر «سرو هنر» بتواند هر سال فرصتی برای گفتوگو درباره هنر یزد، معرفی هنرمندان، مرور آثار شاخص و اندیشیدن به آینده هنر استان فراهم کند، به هدف اصلی خود نزدیک شده است؛ چرا که هدف این است که «سرو هنر» تنها یک شب در تقویم فرهنگی یزد نباشد، بلکه به یک جریان مستمر تبدیل شود.