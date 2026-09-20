هنرمند قمی با خلاقیت و بهره‌گیری از تکه‌فرش‌های دستباف، نقش و نگار فرش ایرانی را به ظروف و وسایل تزئینی خانه آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، صفورا علی‌بیگلو، هنرمند صنایع دستی قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: این آثار با استفاده از تکه‌فرش‌هایی که به دلیل کیفیت پایین بافت، امکان ادامه بافت آنها وجود ندارد، در قالب‌های مختلفی همچون گلدان، ظروف تزئینی، سطل و جا دستمال کاغذی تولید می‌شوند.

وی افزود: برای ساخت این محصولات از چوب‌های سبک، پارچه‌های مخملی و چسب استفاده می‌شود و طراحی و خلاقیت، مهم‌ترین بخش در خلق این آثار به شمار می‌رود که با ظرافت انجام می‌شود.

این هنرمند قمی با بیش از ۳۰ سال فعالیت در عرصه‌های مختلف هنر و صنایع دستی، بیش از ۱۵ سال است که به عنوان نخستین مدرس بافت فرش و گلیم در قم، آموزشگاه خود را دایر کرده است.

علی‌بیگلو تاکنون صد‌ها بافنده را در قم آموزش داده و در سال‌های فعالیت خود، عناوین مختلفی را به عنوان کارآفرین صنایع دستی در سطح ملی کسب کرده است.

وی علاوه بر آموزش فرش، در ۲۲ رشته هنری و صنایع دستی دیگر نیز مهارت دارد و به عنوان مدرس در دانشگاه‌ها، مدارس و آموزشگاه‌ها به آموزش هنرجویان می‌پردازد.