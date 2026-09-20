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شرکت کنندگان در اجتماعات شبانه مردمی در محله سیدی مشهد، در قالب «پویش مشق ایستادگی»، بیش از یک هزار بسته نوشت افزار تهیه و میان دانش آموزان نیازمند توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه جهادی شهید اصلانی گفت: حرکت جهادی با عنوان «پویش مشق ایستادگی» و با مشارکت پرشور مردمی که در اجتماعات شبانه منطقه سیدی و خیابان شهید اصلانی مشهد گرد هم می آیند، شکل گرفته و هدف آن حمایت از تحصیل دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی است.
حجت الاسلام محسن اصلانی افزود: در این قالب بیش از یک هزار بسته نوشت افزار به همت اهالی منطقه سیدی مشهد و با مشارکت بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها، در قالب «پویش مشق ایستادگی» تهیه و میان دانش آموزان خانواده های کم برخوردار توزیع شد.