به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه جهادی شهید اصلانی گفت: حرکت جهادی با عنوان «پویش مشق ایستادگی» و با مشارکت پرشور مردمی که در اجتماعات شبانه منطقه سیدی و خیابان شهید اصلانی مشهد گرد هم می‌ آیند، شکل گرفته و هدف آن حمایت از تحصیل دانش‌ آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی است.



حجت‌ الاسلام محسن اصلانی افزود: در این قالب بیش از یک‌ هزار بسته نوشت افزار به همت اهالی منطقه سیدی مشهد و با مشارکت بنیاد بین‌ المللی خیریه آبشار عاطفه‌ ها، در قالب «پویش مشق ایستادگی» تهیه و میان دانش‌ آموزان خانواده‌ های کم‌ برخوردار توزیع شد.