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آذربایجان شرقی، پیشتاز فولاد خصوصی کشور

آذربایجان شرقی با تولید سالانه ۵ میلیون تن فولاد، ۲۵ درصد نیاز کشور را فراهم می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۷:۵۲
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برچسب ها: آذربایجان شرقی ، تولید فولاد ، فولاد کشور
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