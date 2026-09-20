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رئیس سازمان زندانها، انتقال زندانهای در محدوده شهری به خارج از شهر را از اولویتهای جدی این سازمان دانست و گفت: زندان عادلآباد شیراز نیز از جمله این موارد است که با بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی، رفع این مشکل دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانها، در ادامه برنامههای سفر استانی خود به فارس، با آیتالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شیراز، دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله دژکام در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت و حمایت از خانوادههای زندانیان گفت: قضات باید صدور احکام جایگزین حبس و خدمات اجتماعی را در اولویت کاری خود قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس افزود: نقش زندانها در پیشگیری از جرم باید تعیینکننده باشد و فراهمسازی بستر اشتغال پس از آزادی، عامل مهمی در کاهش نرخ ارتکاب مجدد جرم است.
آسیابی نیز در این دیدار از نقشآفرینی آیتالله دژکام در فرهنگسازی و ترویج فرهنگ صلح و سازش و حمایت از ستاد دیه قدردانی کرد.
انتقال زندانهای شهری با ظرفیت مولدسازی
رئیس سازمان زندانها در ادامه با اشاره به چالش وجود زندانهای موجود در محدوده شهری کشور گفت: تکلیف قانونی انتقال زندانها به خارج از شهر در اولویت جدی سازمان است. زندان عادلآباد شیراز نیز از جمله همین موارد است که با بهرهگیری از ظرفیت «مولدسازی» به دنبال رفع این چالش هستیم.
وی در پایان افزود: حمایت از خانواده زندانیان و فرهنگسازی برای پذیرش اجتماعی افراد آزادشده، نقشی بیبدیل در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه خواهد داشت.