به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در این آیین گفت: این دوره از در شرایطی برگزار می‌شود که برخلاف بیشتر پیش‌بینی‌ها، استقبال فیلمسازان از آن، جلوه‌ای کم‌سابقه یافته، ثبت ۷۷۱ اثر در بخش ملی، از فیلم بلند داستانی و فیلم کوتاه تا پویانمایی، مستند و آثار مرتبط با فناوری‌های نوین، تنها یک آمار نیست؛ نشانه‌ای از ظرفیت گسترده‌ای استکه همچنان در سینمای کودک و نوجوان کشور زنده است.

حامد جعفری افزود: یقین ما این است که سینمای کودک، سینمایی فرعی و حاشیه‌ای نیست بلکه بخشی مهم، از متن اصلی سینمای ایران است.

وی گفت:استقبال گسترده فیلمسازان از جشنواره امسال، فرصتی ارزشمند است، اما در کنار آن ضرورت توجه به اقتصاد تولید، استمرار اکران، توسعه محصول و مخاطب، حمایت از استعداد‌های جوان و ایجاد زمینه‌ای پایدار برای تولید آثار باکیفیت را نیز یادآور می‌شود.

حامد جعفری ادامه داد: هدف ما نباید صرفا افزایش تعداد آثار متقاضی باشد؛ مسئله اصلی، ساختن آینده‌ای پایدار برای سینمای کودک و نوجوان است، جشنواره نیز در این میان، تنها محل نمایش و داوری فیلم‌ها نیست، بلکه می‌تواند عرصه‌ای برای گفت‌وگوی نسل‌ها باشد.

وی گفت:امسال، بخش ویژه‌ای داریم که به جشنواره شکوه و عظمت دیگری بخشیده؛ و برای آن پوستر مستقلی با عنوان میناب؛ جان ایران است، به یاد کودکان مدرسه شجره طیبه میناب طرحی و رونمایی شده است.