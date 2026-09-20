واژگونی یک دستگاه موتور سیکلت در محور شهر رباط سنگ به روستای جوادیه در بخش رخ تربت حیدریه یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی یک دستگاه موتور سیکلت در محور کدکن به رباط سنگ در حوالی روستای اکبر آباد از توابع بخش رخ، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

سرهنگ اکبر محمدزاده اظهار کرد: با حضور ماموران در محل و بررسی های انجام شده مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت به دلایل نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شد که متاسفانه راکب اصلی موتورسیکلت به علت جراحات وارده در دم فوت و سرنشین دیگر هم مصدوم که توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی تربت حیدریه منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت ‌حیدریه با اشاره اینکه علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است؛ از راکبان موتورسیکلت، خواست ضمن حرکت با سرعت مطمئنه در هنگام رانندگی، خود و ترک نشین از کلاه ایمنی استفاده کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.