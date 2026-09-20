پخش زنده
امروز: -
در هشتمین نشست ستاد پشتیبانی قزوین، ضمن اعلام خبر بازگشت واحدهای صنعتی آسیبدیده به چرخه تولید، بر لزوم تقویت مشارکت خیران و بازاریان برای تسریع در روند بازسازی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هشتمین جلسه ستاد پشتیبانی و بازسازی مناطق آسیبدیده استان قزوین، به ریاست آیتالله حسین مظفری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین و با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، در سالن اجتماعات شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین برگزار شد.
شکست محاسبات دشمن در پی اقتدار نیروهای مسلح / لزوم مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی
در ابتدای این نشست، آیتالله حسین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، با تبریک هفته دفاع مقدس و ولادت امام حسن عسکری (ع)، از حضور حماسی، آگاهانه و مستمر ملت شریف ایران در صحنههای مختلف تجلیل کرد و گفت: «نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر توانستند در برابر توطئههای استکبار جهانی و آمریکای تروریست، پیروزیهای بزرگ و ماندگاری را رقم بزنند.»
وی با هشدار نسبت به توطئههای نرم دشمنان افزود: «دشمنان نظام اسلامی پس از ناکامیهای مکرر، امروز در تلاشاند تا با اشاعه ناهنجاریهای فرهنگی در جامعه رخنه کنند؛ از این رو حفظ هوشیاری، بصیرت و کار جهادی در این عرصه یک ضرورت انکارناپذیر است.»
امام جمعه قزوین با قدردانی ویژه از خیران و جهادگرانی که بدون هیچگونه چشمداشت مالی در بازسازی مناطق آسیبدیده سهیم شدند، بر ضرورت گسترش تعامل و ارتباط مستمر این ستاد با اقشار مختلف مردم، بهویژه بازاریان و اصناف تأکید کرد.
بازگشت صنایع آسیبدیده به چرخه تولید و نوسازی مسکن روستایی
در ادامه این نشست، استاندار قزوین با اشاره به عزم جهادی مدیران استان در جریان بحرانها و شرایط حساس گفت: «با همافزایی و مشارکت جدی دستگاههای اجرایی، توانستیم عملیات بازسازی ۱۲ واحد مسکونی آسیبدیده در روستای تنتک را به سرانجام رسانده و تحویل خانوادهها دهیم که این اقدام نمونهای بارز از همدلی مسئولان و مردم است.»
استاندار قزوین در خصوص وضعیت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی استان نیز تصریح کرد: «از مجموع ۱۷۳ واحد صنعتی آسیبدیده، بخش قابل توجهی با تخصیص تسهیلات حمایتی، پیگیریهای فنی و بهسازی زیرساختها، بازسازی شده و مجدداً به چرخه تولید و اشتغال بازگشتهاند.»
جمعآوری ۱۲۲ میلیارد ریال مشارکت مردمی / تقدیر از رسانه استانی
سپس آهنگریان، مسئول ستاد پشتیبانی استان قزوین، با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده بیان کرد: «تاکنون بالغ بر ۱۲۲ میلیارد ریال از محل کمکها و مشارکتهای خالصانه مردمی جذب و جمعآوری شده است. علاوه بر کمکهای نقدی، مردم نوعدوست استان مقادیر قابل توجهی طلا و اقلام ضروری را نیز به این ستاد اهدا کردند.»
وی از برنامهریزی برای گسترش و فعالسازی دفاتر این ستاد در تمامی شهرستانهای استان خبر داد و افزود: «توسعه این شبکه مردمی، خدماترسانی و پشتیبانی را در مواقع لزوم شتاب خواهد بخشید.»
مسئول ستاد پشتیبانی استان در پایان از نقش اثرگذار، همراهی و پوشش رسانهای شایسته صداوسیمای مرکز قزوین در بازتاب مجاهدتها و فعالیتهای این ستاد قدردانی کرد.