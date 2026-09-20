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معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از تدوین و اجرای بیش از ۸۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: برنامههای امسال با محوریت تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسلهای جدید در استان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ جهانبخش عطایی روز یکشنبه اظهار کرد: مجموعه سپاه و بسیج استان بیش از ۸۰۰ برنامه برای اجرا در هفته دفاع مقدس پیشبینی کرده که یادواره شهدا و رزمندگان، برنامههای فرهنگی، خدماترسانی و فعالیتهای محرومیتزدایی از جمله آنهاست.
وی افزود: تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس ۲ رویکرد اصلی برنامههای امسال است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری، نقش شهدا و رزمندگان در دوران دفاع مقدس برای نسلهای جدید بازگو و این میراث ارزشمند به آیندگان منتقل شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: اعزام گروههای پزشکی به مناطق محروم، برگزاری شب شعر و محافل خاطرهگویی، برپایی میزهای خدمت در روستاها و محلات، افتتاح طرحهای محرومیتزدایی، مسابقات ورزشی و اعزام راویان و فرماندهان دوران دفاع مقدس به دانشگاهها، ادارات و محافل مختلف از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
عطایی گفت: تجلیل از خانوادههای شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا و رزمندگان، سخنرانی فرماندهان دوران دفاع مقدس پیش از خطبههای نماز جمعه و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز در دستور کار هفته دفاع مقدس قرار دارد.
وی با اشاره به برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در اردبیل بیان کرد: این نمایشگاه در ۲ بخش رزمی و فرهنگی برپا شده و در بخش رزمی، عملیات رمضان در قالب ماکت و برنامههای نمایشی برای بازدیدکنندگان بازسازی و معرفی میشود.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اضافه کرد: در بخش فرهنگی نمایشگاه نیز غرفههای متعددی با حضور نیروهای مسلح و حدود ۱۰ قشر مختلف مردم از جمله عشایر، فرهنگیان و بازاریان برپا خواهد شد و ظرفیتها و نقش گروههای مختلف در دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشته میشود.
عطایی از راه اندازی فضای ورزشی برای نوجوانان در محل نمایشگاه خبر داد و افزود: زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع برای برگزاری مسابقات ورزشی نوجوانان در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
وی اجرای برنامه هنری «ملت مبعوث شده» را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این نمایش همهروزه پس از نماز مغرب و عشا اجرا میشود و سیر تاریخی کشور از دوران قاجار تا عملیات رمضان را در قالب یک اثر هنری به تصویر میکشد.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل همچنین برگزاری برنامه «بر مدار مطالبه» با حضور مسئولان استانی را از دیگر برنامههای پیشبینیشده در هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: تلاش شده است مجموعهای متنوع از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ورزشی و هنری برای اقشار مختلف مردم در این ایام اجرا شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل هم گفت: در روز ۳۱ شهریورماه و در سالن همایش کتابخانه عمومی به صورت سراسری ۵۰۰ نفر از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس و بیش از ۱۱ هزار رزمنده استان تجلیل خواهند شد.
سرهنگ علی حبیبزاده با بیان اینکه برنامههای هفته دفاع مقدس امسال با شعار محوری «لبیک یا خامنهای» در سراسر استان اردبیل برگزار خواهد شد، افزود: این برنامهها با محوریت فرمانداران و با مشارکت دستگاههای اجرایی، پایگاههای مقاومت، محلات و اقشار مختلف مردم برگزار میشود و در مجموع بیش از یک هزار و ۶۰۰ برنامه برای این ایام پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اجرای رزمایش عملیات شناختی هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این رزمایش با هدف مدیریت و بازسازی ادراک عمومی در فضای مجازی در قالب عملیات مستقیم و غیرمستقیم اجرا میشود.
استان اردبیل در دوران دفاع مقدس سه هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب و میهن اسلامی کرده است، این استان در مجموع ۳۵ هزار رزمنده، ۷۰۵ آزاده و هشت هزار و ۹۵۰ جانباز دارد.
۳۱ شهریور تا ششم مهرماه هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است، روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز هفته دفاع مقدس است.