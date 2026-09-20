به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، گرچه جاده‌ها شلوغ و تردد خودرو‌ها افزایش یافته، اما مردم و رانندگان معتقدند، بی‌احتیاطی همچنان یکی از عوامل اصلی تصادفات است.

عده‌ای هم می‌گویند با سبقت‌های غیرمجاز و خطرناک نه تنها زودتر به مقصد نمی‌رسیم، بلکه با حادثه‌ای غیرقابل جبران شاخ به شاخ می‌شویم.

پلیس هم از کاهش تمرکز به دلیل رانندگی طولانی مدت و خستگی را از دیگر عوامل سوانح رانندگی عنوان کرده و توصیه می‌کند بعد از هر یک ساعت رانندگی پانزده دقیقه استراحت نیاز است.

البته نباید از ناایمن بودن جاده‌ها هم غافل شد. رانندگان می‌گویند سفر ایمن تنها با رعایت قوانین رانندگی محقق نمی‌شود، زیر ساخت‌های استاندارد راهسازی نیز باید همگام با افزایش تردد‌ها فراهم باشند.

شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، یکی از اقدامات مهم برای ارتقای ایمنی جاده‌ها است؛ اقدامی که در کنار رعایت قوانین از سوی رانندگان، به کاهش حوادث کمک می‌کند.

به گفته جانشین فرمانده پلیس راه مهاباد، در شش ماهه گذشته امسال ۲۹ نفر در محور‌های مواصلاتی حوزه مهاباد بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.