به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ تشییع پیکر این شهید سرافراز، از در ورودی کرگان قدیم آغاز شد و پس از بدرقه مردمی، در جایگاه ابدی‌اش آرام گرفت.

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شهید عبدالله ملاحی شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در حالیکه مشغول صیادی بود، بر اثر حمله پهپادی مستقیم دشمن جنایتکار آمریکایی، به دو فروند شناور صیادی در بندر کرگان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.