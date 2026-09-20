به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: کلاهبردارن فضای مجازی با انتشار آگهی‌های جعلی با عناوینی مانند «وام فوری»، «بدون ضامن» و «دریافت آسان وام» و با سوءاستفاده از نیاز شهروندان، آن‌ها را به پرداخت مبالغی با عنوان کارمزد، هزینه تشکیل پرونده و یا پیش‌پرداخت تشویق کرده و یا با ارسال لینک‌های جعلی، اطلاعات بانکی و شخصی آن‌ها را سرقت می‌کنند.

وی از شهروندان خواست برای دریافت تسهیلات، فقط از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و درگاه‌های رسمی اقدام کرده و از ارسال اطلاعات بانکی، مدارک هویتی و کد‌های پیامکی برای افراد ناشناس خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا و شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری گزارش دهند.