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آیتالله ناصری با اشاره به اهمیت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تکرار و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فرصتی برای یادآوری زحمات، مجاهدتها و رنجهای نسلهای گذشته و انتقال ارزشهای آن دوران به نسلهای آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیتالله ناصری در دیدار اعضای شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد، با اشاره به اهمیت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تکرار و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فرصتی برای یادآوری زحمات، مجاهدتها و رنجهای نسلهای گذشته و انتقال ارزشهای آن دوران به نسلهای آینده است.وی افزود: در بیان خاطرات دوران دفاع مقدس باید به ویژگیهای ارزشمند رزمندگان از جمله شجاعت، اخلاص و ایثار توجه شود؛ چراکه بسیاری از این ویژگیها و رفتارها میتواند امروز نیز برای جامعه، بهویژه نسل جوان، درسآموز باشد.
آیتالله ناصری با تأکید بر ضرورت جمعآوری و ثبت خاطرات رزمندگان گفت: هر یک از رزمندگان خاطرات و تجربیات ارزشمندی از دوران دفاع مقدس دارند که باید این خاطرات به صورت موضوعی جمعآوری، تدوین و در قالبهای مختلف منتشر شود.وی با اشاره به ضرورت توجه به حوادث و عرصههای دفاعی سالهای اخیر نیز خاطرنشان کرد: در خصوص جنگ اخیر و همچنین مجاهدتهای مدافعان حرم نیز باید اقدامات جدی برای ثبت و جمعآوری خاطرات انجام شود تا این تجربیات و فداکاریها برای نسلهای آینده حفظ شود.
نماینده ولی فقیه در استان یزد، همچنین بر ثبت و انتشار خاطرات حضور طلاب و روحانیون در دوران هشت سال دفاع مقدس و عرصههای دفاعی اخیر تأکید کرد و گفت: خاطرات روحانیون و طلابی که در این عرصهها حضور داشتهاند باید جمعآوری و به شیوهای مناسب در اختیار جامعه قرار گیرد.
آیتالله ناصری با تأکید بر نقش روحانیت در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: روحانیون باید در مجالس و اجتماعات مختلف، خاطرات شهدا و رزمندگان را برای مردم بیان کنند و اجازه ندهند این میراث ارزشمند به فراموشی سپرده شود.
وی در پایان بر ضرورت توجه به شیوههای نوین و جذاب در انتقال مفاهیم دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: باید به گونهای عمل کنیم که روایت خاطرات و ارزشهای دفاع مقدس برای همه اقشار جامعه، بهویژه نسل جوان، جذاب و اثرگذار باشد.