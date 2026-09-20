به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سمیرا قنبری، تهیه‌کننده این برنامه با اشاره به تداوم تولید این اثر از سال ۱۳۹۸ گفت: «حکایت جاودانگی» به عنوان ادای دینی به ساحت شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و ترور، در فصل جدید خود با رویکردی متفاوت به سراغ شهدای حافظ و قاری قرآن رفته است تا پیوند میان مکتب جهاد و کلام نورانی وحی را از زبان بازماندگان آنها بازخوانی کند.

وی با تأکید بر اهمیت معنوی این گفتگوها افزود: این برنامه نه صرفاً یک محصول رسانه‌ای، بلکه آینه‌ای از حماسه‌های ماندگار است که هر چهارشنبه با ضبط گفت‌و‌گو در خانه‌های خانواده معظم شهدا پیگیری می‌شود تا عطر و فضای ایثار و شهادت را به گوش مخاطبان برساند.

این ویژه‌برنامه در ایام هفته دفاع مقدس هر شب ساعت ۱۹:۳۰ با صدای علیرضا کریمی و یاسر دعاگو، شنوندگان رادیو قرآن را همراهی می کند.