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همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، برنامه «حکایت جاودانگی» رادیو قرآن با عبور از مرز ۲۲۰ قسمت، فصل جدیدی از روایت حماسههای ایثارگران را با تمرکز ویژه بر زندگی شهدای حافظ و قاری قرآن تقدیم مخاطبان میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سمیرا قنبری، تهیهکننده این برنامه با اشاره به تداوم تولید این اثر از سال ۱۳۹۸ گفت: «حکایت جاودانگی» به عنوان ادای دینی به ساحت شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و ترور، در فصل جدید خود با رویکردی متفاوت به سراغ شهدای حافظ و قاری قرآن رفته است تا پیوند میان مکتب جهاد و کلام نورانی وحی را از زبان بازماندگان آنها بازخوانی کند.
وی با تأکید بر اهمیت معنوی این گفتگوها افزود: این برنامه نه صرفاً یک محصول رسانهای، بلکه آینهای از حماسههای ماندگار است که هر چهارشنبه با ضبط گفتوگو در خانههای خانواده معظم شهدا پیگیری میشود تا عطر و فضای ایثار و شهادت را به گوش مخاطبان برساند.
این ویژهبرنامه در ایام هفته دفاع مقدس هر شب ساعت ۱۹:۳۰ با صدای علیرضا کریمی و یاسر دعاگو، شنوندگان رادیو قرآن را همراهی می کند.