پخش زنده
امروز: -
سامانه تلفن گویای ۱۳۴ هواشناسی خوزستان پس از بهروزرسانی و ارتقای فنی، دوباره راهاندازی شد و آماده ارائه آخرین اطلاعات و پیشبینیهای جوی به شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان از راهاندازی مجدد سامانه تلفن گویای ۱۳۴ هواشناسی استان پس از انجام عملیات بهروزرسانی و ارتقای فنی خبر داد.
محمد سبزهزاری گفت: سامانه تلفن گویای ۱۳۴ پس از انجام عملیات بهروزرسانی و ارتقای فنی، مجدداً راهاندازی شده و آماده ارائه خدمات هواشناسی به شهروندان است.
وی افزود: هماستانیها میتوانند با شمارهگیری ۱۳۴ به اطلاعات و پیشبینیهای هواشناسی استان، وضعیت جوی مناطق مختلف و آخرین هشدارها و اطلاعیههای هواشناسی دسترسی پیدا کنند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: این سامانه با هدف تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات هواشناسی، اطلاعرسانی سریعتر و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان راهاندازی شده است.